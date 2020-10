Domingo ensolarado em Mato Grosso do Sul

A umidade relativa do ar estará baixa à tarde, com variação entre 45% a 20% - (Foto: Chico Ribeiro)

Mato Grosso do Sul celebra 43 anos neste domingo (11) com dia ensolarado em praticamente todo Estado.

Previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) indica que o dia terá condições de céu claro a parcialmente nublado em todas as áreas e sem expectativa de chuva significativa.

A umidade relativa do ar estará baixa à tarde, com variação entre 45% a 20%, considerado estado de alerta segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). Cuidados como ingerir muita água, evitar exposição direta ao sol e umidificar ambientes são recomendados.

Vento fraco a moderado em todos os setores com rajadas. As temperaturas neste dia festivo em Mato Grosso do Sul poderão variar entre de 17°C a 40°C. Para a Capital, a mínima está estimada em 20°C e a máxima em 35°C.

Mesmo com o enfraquecimento da onda de calor, as temperaturas continuam elevadas nas regiões pantaneira norte e bolsão.

Apesar de os modelos meteorológicos não indicarem chuva para hoje, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) orienta que a população fique atenta para a formação de nuvem localizada que pode provocar possíveis eventos adversos como chuvas localizadas mas intensas, raios, granizo e ventos fortes.

O Cemtec explica que as primeiras chuvas da primavera normalmente são rápidas, intensas e de difícil previsibilidade.

Foto: Edemir Rodrigues