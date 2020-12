Mato Grosso do Sul busca parceria do BRB para ampliar linhas de financiamento

O Governo de Mato Grosso do Sul quer que produtores rurais e empresários dos setores de comércio, serviço e turismo tenham mais acessos às linhas de crédito do FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste). Para isso busca parceria com o BRB (Banco de Brasília) para ampliar a oferta de recursos.

Nesta terça-feira (1°), o governador Reinaldo Azambuja e o CEO e do BRB, Paulo Henrique Costa, se reuniram na capital federal para discutir a atuação da instituição financeira em Mato Grosso do Sul. O secretário estadual Jaime Verruck (Semagro) e o deputado federal Beto Pereira também participaram da reunião técnica.

“Tratamos da possibilidade do BRB levar uma estrutura física para Mato Grosso do Sul criando uma superintendência. Dentro dessa linha, apresentamos o cenário econômico do Estado para eles avaliarem a possibilidade imediata de fazer atuação no Mato Grosso do Sul”, falou Verruck.

Atualmente, o BRB já opera no FCO em Brasília. O banco ainda é parceiro do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central, que reúne os estados de Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocantins, além do Distrito Federal.

Bruno Chaves, Subcom

Foto: Subcom