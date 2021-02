Mato Grosso do Sul acumula mais de 2 mil mm de chuva em fevereiro

Três municípios do Estado superam o volume esperado para o mês - (Foto: Divulgação)

O mês de fevereiro em Mato Grosso do Sul já acumula 2.374,8 milímetros de chuva registrados nas 29 estações do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) em funcionamento no Estado.

A chuva do feriado de carnaval foi intensa e provocou estragos estruturais em diversos municípios, alguns registrados pela primeira vez, como em Corguinho, que deixou 250 pessoas ilhadas e quatro pontes foram destruídas com a força da água.

Conforme análise do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) aos dados da Agência de Meteorologia e Oceanografia dos Estados Unidos (NOAA) o volume diário de chuva em Corguinho foi de 60 mm/dia, ou seja, para uma cidade pequena - 6 mil habitantes conforme o IBGE - é um volume considerável para pouco tempo e espaço de escoamento.

Embora as chuvas registradas tenham sido fortes e volumosas, apenas três cidades do Estado ultrapassaram o volume esperado para o mês até o momento nas estações de monitoramento do Cemtec. Levantamento indica que Santa Rita do Pardo, Porto Murtinho e Aquidauana foram as áreas com maiores acumulados para fevereiro.

O volume esperado para Santa Rita do Pardo era de 175,6mm mas já choveu 241,4 mm, enquanto em Porto Murtinho que esperava 126 mm o acumulado soma 161,4 mm, e Aquidauana que esperava 157,2 mm já registra 170 mm.

Ainda assim, a coordenadora do Cemtec, Franciane Rodrigues afirma que o volume registrado na primeira quinzena de fevereiro, está bem distante dos acumulados registrados em janeiro. “No comparativo com o mesmo período do mês passado, o primeiro mês de 2021 foi bem mais chuvoso”.

Dados de climatologia do Instituto Nacional de Meteorologia já apontavam que o volume de chuvas ficaria acima da média histórica, de 150 a 200 milímetros, para fevereiro. O esperado para todo mês varia entre 200 a 230 milímetros, com possibilidade de a região do bolsão ser a mais chuvosa.

Tempo firme à vista

O Cemtec estima tempo firme para os próximos dias em Mato Grosso do Sul. “A tendência é de tempo firme com predomínio de sol em todo o Estado até, pelo menos, segunda (22) com grande amplitude térmica, temperaturas amenas nas primeiras horas da manhã e rápida elevação ao longo do dia. Queda significativa na umidade relativa do ar à tarde. Hidrate-se! Pancadas de chuvas poderão retornar a partir de 23 de fevereiro”, resume boletim assinado pela coordenadora Franciane Rodrigues.

Nesta quinta-feira (18) o tempo fica firme, com céu parcialmente nublado em grande parte do Estado. Existe a possibilidade de pancadas de chuvas nas regiões extremo norte e nordeste. A umidade relativa do ar pode variar entre 90% a 35%, e os ventos estarão fracos em todo Estado.

As temperaturas estarão em elevação, e podem registrar mínima de 14°C e máxima de 36°C. Para a capital a variação está estimada em 21°C a 31°C.

Mireli Obando, Subcom

Foto: Saul Schramm