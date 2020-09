Massa de ar seco e quente ainda atua sobre o Estado nesta segunda-feira

Uma grande e forte massa de ar seco ainda atua sobre maior parte do país nesta segunda-feira (14). Sendo assim, as condições registradas nos últimos dias de temperaturas elevadas e baixa umidade do ar devem se repetir neste início de semana no Estado.

O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec/Inpe) prorrogou o aviso de atenção emitido no fim de semana, para atenção às temperaturas elevadas que podem superar os 40°C na região centro-oeste, incluindo Mato Grosso do Sul. Consequentemente a umidade do ar fica bastante baixa podendo ficar abaixo dos 20%.

As condições de tempo para hoje são de céu parcialmente nublado a nublado. Os valores de umidade do ar durante a tarde poderão ficar abaixo dos 12%. Será mais um dia com grande amplitude térmica com a mínima estimada em 18°C e a máxima podendo passar dos 40°C. Confira as temperaturas estimadas para algumas cidades do Estado.

Campo Grande: 25°C a 37°C

Dourados: 23°C a 36°C

Três Lagoas: 25°C a 40°C

Corumbá: 25°C a 38°C

Mudanças no tempo

Conforme prognóstico dos institutos de meteorologia para o mês, as chuvas devem iniciar gradativamente com a chegada da primavera que começa no dia 22 de setembro. Antes disso é possível que ocorram pancadas de chuvas isoladas com baixos volumes a partir de sábado (19) na região centro-norte e leste do Estado.

Segundo o Climatempo uma grande frente fria dará as boas vindas para a nova estação entre os dias 19 e 23 de setembro. Mas ao que tudo indica terá pouca influência em Mato Grosso do Sul, porém deve melhorar a umidade do ar e amenizar o calorão por alguns dias.

Mireli Obando, Subcom

Foto: Edemir Rodrigues