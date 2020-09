Marechal Deodoro será recapeada após 30 anos e implantação do corredor de ônibus começa em 30 dias

Serão recapeados 5,5 km da via - Divulgação

O Diário Oficial (Diogrande) traz hoje a publicação do resultado da licitação para o recapeamento e a implantação do corredor exclusivo Sudoeste do transporte coletivo na Avenida Marechal Deodoro. A expectativa é que as intervenções sejam iniciadas em 30 dias. A obra vai abranger drenagem, recapeamento, sinalização horizontal e vertical, além da implantação de 4 estações de pré-embarque. Serão executados 1,1km de drenagem e 5,5 km de recapeamento (abrangendo as duas pistas) do pavimento.

A Marechal Deodoro foi asfaltada há 30 anos, com isto o pavimento está todo remendado por sucessivos tapa-buraco. A intervenção começa em frente do Terminal Bandeirantes, atravessa a rotatória com a Avenida Manoel da Costa Lima. A partir daí, início do trecho em pista dupla, a faixa exclusiva de ônibus será implantada rente ao canteiro central, com estações de pré-embarque.

As estações serão implantadas entre as ruas Tabira e Visconde de Suassuna; entre a Avenida Panambi Vera e a Rua Guaraí e entre as ruas Roney Paim Malheiros e Tenente Antônio João Ribeiro. A última estação, antes do Terminal Aero Rancho, será entre as ruas Eduardo Contar e Túlio Alves Quito.

A Avenida Marechal Deodoro e seu prolongamento, a Avenida Hunter Hans, que até 1980 era o trecho urbano da BR-060, serve de linha divisória de duas regiões urbanas da cidade: Lagoa e Anhaduizinho, onde concentra somente em dois bairros; Aero Rancho e Coopavila 2, cerca de 50 mil habitantes.

Os dois primeiros braços do Corredor Sudoeste do transporte coletivo já estão quase prontos. No trecho Guia Lopes/Brilhante, está sendo feita as sinalizações horizontal e vertical, além de instaladas as 5 estações programadas para o trecho de 2,2 km. Na sequência virão novos semáforos. Os 3,8 km da Bandeirantes estão recapeados.

Outros corredores

A Rua Bahia, primeira etapa do Corredor Norte já está recapeada. O Corredor Norte vai ligar o Centro da cidade, a partir do cruzamento com a Avenida Afonso Pena, aos terminais General Osório e Nova Bahia. Foram construídos 146 metros de drenagem de uma rua transversal, a Eduardo Santos Pereira, para captar a enxurrada da Rio Grande do Sul, que vai escoar pela tubulação implantada na Rua Bahia. A via receberá 4 estações de pré-embarque, além de nova sinalização.

Está sendo preparada a licitação da segunda etapa do Corredor Sul, programada para a Avenida Calógeras, que será recapeada em toda sua extensão, obra orçada em R$ 9,2 milhões. Além da faixa exclusiva de ônibus, o projeto contempla uma ciclovia no trecho entre a Avenida Afonso Pena e a Avenida Salgado Filho.

Na Rui Barbosa

Está quase pronto o projeto do corredor exclusivo de ônibus na Rui Barbosa entre as avenidas Fernando Correia da Costa e a Avenida Mato Grosso. Serão investidos R$ 30 milhões no recapeamento da rua que começa perto da Universidade Federal (onde tem o nome de Montese) e termina na confluência com a Avenida Rachid Neder.

Os corredores de transporte estão previstos no plano municipal de mobilidade urbana em vigor desde 2015. São 69 quilômetros de pistas exclusivas para os ônibus trafegarem entre os terminais Guaicurus, Morenão (Região Sul da cidade), General Osório e Nova Bahia (Região Norte), passando pelo Centro da cidade. O Corredor Sudoeste, como já foi mencionado, liga os terminais Aero Rancho e Bandeirantes ao Centro da cidade.

Segundo os técnicos da Agência Municipal de Transporte e Trânsito, com as pistas exclusivas, os ônibus deixam de disputar espaço no trânsito com os demais veículos, com isto a expectativa é aumentar em até 62% a velocidade média (de 16 para 25 km/h) dos coletivos. O resultado será tempo de espera menor para o usuário, sem necessidade de aumentar a frota, o que encarece o custo final da tarifa.