Mara Caseiro pede obras imediatas de pavimentação em trecho de Itaquiraí ao Porto Santo Antônio

As recorrentes dificuldades de tráfego no trecho de 20 km da MS-488, no local onde inicia o entroncamento da BR-163, de Itaquiraí ao Porto Santo Antônio (Praia da Amizade), foi motivo de indicação da deputada estadual Mara Caseiro (PSDB), na sessão de quarta-feira (25). Ao constatar os problemas que sofrem os moradores locais com a frequente danificação da via, a parlamentar solicitou obras imediatas de pavimentação asfáltica, ao Governo do Estado e à AGESUL (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos).

“As condições de trafegabilidade são perigosas, especialmente quando ocorre muita chuva, causando atoleiros e desníveis intransponíveis neste trecho que é importante para o escoamento da produção agrícola e para o acesso ao principal ponto turístico de Itaquiraí, a Praia da Amizade”, disse Mara Caseiro.

Segundo ela, a via também necessita de atenção imediata do Governo do Estado e da Agesul, por se tratar de demanda antiga dos moradores locais. “O Governo do Estadual e a Agesul estão sempre atendendo essa via, realizando melhorias. Porém, esse trecho realmente precisa de uma pavimentação asfáltica. Isto sanaria de vez os frequentes problemas do cidadão que precisa trafegar pelo local diariamente, como trabalhadores, crianças e jovens. Além disso, o difícil tráfego no trecho também prejudica a cadeia econômica regional, formada principalmente pelos setores da Agropecuária e do Turismo”, afirmou.

Diante de tais justificativas, a deputada aguarda pelo pronto atendimento dessa que é uma de suas primeiras solicitações após ter tomado posse na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. As outras duas indicações também foram realizadas em favor de obras de drenagem e pavimentação asfáltica em vias da região do Conesul.