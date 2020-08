Mais três construtoras entram em parceria da Agehab para vender imóveis com desconto

Mais três construtoras entraram na parceria com a Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) para fornecer descontos na entrada do financiamento de imóveis nas cidades de Campo Grande, Corumbá e Dourados.

O valor mínimo do benefício é de R$ 3 mil, segundo determina a Portaria 156. Mas as empresas, a critério próprio, podem conceder outras deduções.

Desde o mês passado, sul-mato-grossenses inscritos na Agehab podem ter descontos na entrada do financiamento de casas e apartamentos vendidos por construtoras parceiras.

Interessados devem ter renda familiar de até R$ 4.685 para ter a moradia financiada por meio da cooperação.

Os novos residenciais disponíveis pertencem as empresas BCG (Campo Grande), Engepar (Campo Grande e Dourados) e Progress (Corumbá). Detalhes das moradias estão disponíveis no site da Agehab: www.agehab.ms.gov.br .

Ao todo, seis empresas da construção civil mantêm convênio com a Agência Estadual para concessão de descontos. Novas construtoras podem aderir e oferecer os benefícios.

Bruno Chaves, Subcom

Foto: BCG