Maior prêmio da história da Loteca pode pagar R$ 5,7 milhões nesta segunda

Loteca pode pagar recorde de premiação nesta segunda-feira - (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

A apuração do concurso 911 da Loteca, nesta segunda-feira (7), poderá render o prêmio de R$ 5,7 milhões ao apostador que acertar o resultado das 14 partidas que compõem a grade. As competições de futebol são referentes a este sábado (5) e domingo (6). É o maior prêmio da história da modalidade, que teve o concurso de número 1 realizado em 18 de fevereiro de 2002.

Há sete concursos ou sete “rodadas” semanais, nenhum apostador acerta os 14 pontos. No último concurso, sete apostas fizeram os 13 pontos e ganharam R$ 26.907,14 na segunda faixa de premiação. Apenas um concurso da Loteca pagou mais que R$ 5 milhões até agora: o de nº 720, em 26/09/2016. Na data, 27 ganhadores faturaram R$ 5,2 milhões. Abaixo, os 10 maiores prêmios da modalidade.

Como apostar

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, pelo site Loterias Caixa e pelo app Loterias Caixa, disponível para usuários das plataformas Android e iOS. Para jogar na Mega-Sena, os clientes da Caixa também podem fazer as apostas pelo sistema do próprio banco.

Loteca

Modalidade lotérica de prognósticos esportivos, a Loteca atrai amantes do futebol que gostam de dar palpites sobre os resultados das partidas. Para apostar, basta marcar o seu palpite para cada um dos 14 jogos do concurso, assinalando uma das três colunas para cada partida. A aposta simples custa R$ 3,00.