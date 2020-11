Maia reconhece vitória de Biden: 'restauração dos valores da democracia liberal'

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia - (Foto: Divulgação)

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), foi a primeira autoridade brasileira a reconhecer a vitória de Joe Biden na eleição presidencial dos Estados Unidos e utilizou o twitter para parabenizar o político democrata.

"A vitória de Joe Biden restaura os valores da democracia verdadeiramente liberal, que preza pelos direitos humanos, individuais e das minorias. Parabenizo o presidente eleito e, em nome da Câmara dos Deputados, reforço os laços de amizade e cooperação entre as duas nações", publicou Maia há pouco, na rede social.

O democrata Joe Biden venceu a corrida presidencial na Pensilvânia e conquistou a Casa Branca, segundo projeções da CNN. Com 95% dos votos estimados no estado apurados, Biden tem 49,6% e Donald Trump, 49,1%. O estado garante 20 delegados ao democrata, que assim soma 273 votos no correio eleitoral. Para se chegar à presidência dos EUA, são necessários 270 votos.