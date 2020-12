Magia natalina toma conta da cidade com decoração e mais de 50 atrações culturais

O Natal da Esperança 2020 começou, oficialmente, neste domingo (13), quando foram acesas as luzes natalinas na Cidade do Natal - (Foto: Diogo Gonçalves)

Campo Grande está iluminada para o Natal. O Natal da Esperança 2020 começou, oficialmente, neste domingo (13), quando foram acesas as luzes natalinas na Cidade do Natal. Neste ano, por conta da pandemia, Campo Grande não terá a Cidade do Natal.

Mesmo que diferente, seguindo à risca as normas de biossegurança previstas em decreto municipal, com distanciamento social e controle de lotação máxima, o Natal 2020 reflete o clima de esperança de tempos melhores. Estão enfeitadas as Avenidas Mato Grosso, Afonso Pena, Rua 14 de Julho, além de diversas rotatórias e pontos de grande fluxo nos bairros. Com foco na sustentabilidade, a Prefeitura reaproveitou materiais utilizados nos anos anteriores, como as mangueiras luminosas de Led e armações de ferro.

“O desejo era de que pudéssemos celebrar este período como nos anos anteriores. Infelizmente, o momento não permite. Mas não poderíamos deixar esta data, tão importante para nós, cristãos, passar em branco. Com criatividade e economia, vamos relembrar a esperança que o nascimento do menino Jesus traz, com a certeza de que dias melhores virão”, declarou o prefeito Marquinhos Trad.

A partir desta segunda-feira (14), o City Tour percorre a Rota da Esperança 2020 em duas saídas, às 18 e 20 horas. O ponto de partida é em frente à Cidade do Natal e o passeio é gratuito. Para embarcar, basta chegar com antecedência.O ônibus funciona com lotação máxima de 40 pessoas, distanciamento entre os assentos, aferição de temperatura e obrigatoriedade de uso de máscara de proteção individual. Menores de 14 anos só poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis.

O City Tour estará em funcionamento até o dia 30 de dezembro, sendo que no dia 24 ele opera apenas com uma saída às 18 horas. Apenas no dia do Natal (25) é que o City Tour não irá operar.

No percurso a população confere o Auto de Natal, um verdadeiro presépio vivo. Idealizado pela primeira-dama, Tatiana Trad, em quatro pontos da avenida Afonso Pena, atores encenam momentos que remetem o nascimento de Cristo.

“Acredito que seja importante recordar o verdadeiro motivo da data para resgatar a esperança. Não é tempo de festa, de aglomeração, mas encontramos na simplicidade ensinada por Jesus Cristo uma forma de reavivar a fé. Foi com muito carinho que pensamos em cada detalhe. Desejamos que todos sintam essa energia de amor e esperança”, comentou a primeira-dama.

Ainda compondo as atrações que ocorrem durante o percurso, os bonecos de personagens infantis estarão dispostos na 14 de Julho para fotos com a população. Uma banda animará quem passar pela via com músicas natalinas.

A Rota da Esperança conta com uma parada na região da Esplanada Ferroviária para que os passageiros possam conferir a Feira Natalina de Artesanatos e os eventos culturais alusivos aos 95 anos da Feira Central, ambos promovidos pela Secretaria de Cultura e Turismo. Ao todo, são mais de 50 atrações culturais espalhadas por Campo Grande.

“Nosso prefeito vem conseguindo equilibrar muito bem as demandas dos setores com os quais trabalhamos aqui na Sectur. E enquanto órgão público, fizemos nossa parte: conseguimos fomentar, seja através de contratações ou parcerias, a classe cultural. O Natal da Esperança 2020 será sim de muita luz e de muita arte”, declarou o secretário municipal de Cultura e Turismo, Max Freitas.

A ação está sendo realizada pela Prefeitura, por meio do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), promovem seis iniciativas, entre eventos, feira de artesanatos e cortejos natalinos.

Serviço – Para dúvidas entre em contato com a Sectur pelo telefone 4042-1313. Acompanhe a programação pelas redes sociais (@secturcg e @prefeituradecampogrande).