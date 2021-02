M5S marca para amanhã, 11, votação online para decidir apoio a Draghi

O Movimento Cinco Estrelas (M5S) marcou para esta quinta-feira, 11, a votação que irá decidir se o maior partido no Parlamento italiano irá apoiar um governo de Mario Draghi. Entre 10h e 18h no horário local (6h e 14h no horário de Brasília) os filiados cadastros poderão escolher na plataforma Rousseau se o M5S deve ou não integrar uma gestão técnica do ex-presidente do Banco Central Europeu (BCE). O anúncio foi feito hoje em comunicado após atraso no prazo inicial, que era nesta quarta-feira.

"Você concorda que o M5S apoie um governo técnico-político: que prevê um superministério de Transição Ecológica e que defende os principais resultados alcançados pelo Movimento, com as demais forças políticas indicadas pelo presidente nomeado Mario Draghi?" é a pergunta a qual os eleitores irão responder. O ministério da Transição Ecológica era uma demanda do partido para a formação do governo, e foi anunciado que fará parte de uma eventual gestão por um dos líderes da sigla, Vito Crimi, hoje no Twitter, que agradeceu a disposição de Draghi.

Outro ponto destacado pelo partido foi que Draghi "defendeu a importância da Renda de Cidadania, declarando sua vontade de fortalecer ainda mais esta ferramenta". O programa de transferência é uma antiga demanda do M5S. Segundo a sigla, "foi encontrada uma visão comum sobre o papel da intervenção pública na economia, necessária para suportar a crise em diversos setores produtivos, ocorrida em decorrência da pandemia" junto ao ex-presidente do BCE.

O M5S é a maior sigla na atual formação parlamentar, com 190 dos 619 deputados, e pode ser uma opção relevante na formação de governo. A maioria dos partidos expressaram apoio a Draghi, sendo a grande exceção o Frattelli d'Italia. Desta forma, restará a Draghi escolher com alguma tranquilidade como formará o governo. Ainda não está previsto nenhum pronunciamento do ex-presidente do BCE ou reunião com Sergio Mattarella, presidente do país, a quem cabe aceitar a formação do governo.