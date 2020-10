Lucro industrial da China cresce 10,1% em setembro, na comparação anual

O lucro das empresas industriais da China cresceu em um ritmo um pouco mais lento em setembro, uma vez que o setor de exportação do país enfrentou desafios com a reabertura de fábricas no exterior.

O lucro industrial chinês subiu 10,1% em setembro na comparação com o mesmo mês do ano passado, abaixo do crescimento de 19,1% reportado em agosto, informou o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, pela sigla em inglês).

Nos primeiros nove meses do ano, as empresas industriais chinesas ainda registram uma queda de 2,4% no lucro, de acordo com o NBS. Fábricas e empresas tiveram de interromper as atividades no início deste ano para controlar a disseminação do novo coronavírus. Fonte: Dow Jones Newswires.