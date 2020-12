Lojas de artesanato tem opções de presentes únicos na Capital

Espaços voltados à Economia Criativa reúnem produtos feitos por artesãos, artistas e produtores rurais de MS. - (Foto: Jany Fotos)

Os interessados em garantir um presente único neste Natal contam com novas opções na Capital: lojas de artesanato localizadas nos Shoppings Campo Grande e Norte Sul. Os espaços voltados à Economia Criativa reúnem produtos feitos por artesãos, artistas e produtores rurais de Mato Grosso do Sul.



As duas lojas são apoiadas pelo Sebrae/MS, que viabilizou os espaços. Para a analista-técnica da instituição, Anekelly Oliveira, além de garantir um presente criativo e feito à mão, o consumidor colabora para fomentar o segmento, um dos mais atingidos pela crise econômica relacionada à pandemia de Covid-19.



“São produtos diferenciados, que possuem uma dedicação de profissionais do nosso Estado, e que retratam muito da nossa cultura. É importante que a população valorize os artesãos e as pessoas que fazem parte da Economia Criativa, para que estes negócios continuem a existir e a contribuir para a competividade dos pequenos negócios de Mato Grosso do Sul”, afirma.



Shopping Campo Grande

A loja de artesanato abrirá as portas para os consumidores a partir do dia 12 de dezembro, e nela, será possível encontrar itens de decoração, móveis, peças de vestuário, souvenirs, entre outros. O espaço irá funcionar pelos próximos três meses, com expectativa de se tornar permanente.



O local é liderado pela União Estadual dos Artesãos de Mato Grosso do Sul (Uneart). Segundo a presidente da entidade, Leslie Bassi, qualquer artesão do Estado pode colocar seu produto no espaço. “A loja quer fomentar os artesãos, estamos trabalhando muito com peças regionais. Toda nossa cultura estará lá dentro”, destaca.



Para expor no local, os interessados devem procurar a Uneart pelo telefone (67) 99222-9858. O horário de funcionamento será de 10h às 22h. O Shopping Campo Grande fica na Avenida Afonso Pena, 4909.



Shopping Norte Sul

Inaugurada no último sábado (05), a loja colaborativa apresenta produtos de artesãos selecionados pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS). No local, também existe um espaço de interação com realidade aumentada.



O espaço ficará disponível até o dia 31 de janeiro de 2021, com horário de funcionamento de 14h às 22h. O Shopping Norte Sul fica na Avenida Presidente Ernesto Geisel, 2300.