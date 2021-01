Livro conta história sobre Museus e Patrimônio Cultural em MS - (Foto: Divulgação)

A Fundação de Cultura de MS e o Sistema Estadual de Museus lançam o livro “Museus e patrimônio cultural em MS: pesquisa, cultura, educação e identidade”, coletânea de 21 artigos e relatos de experiências exitosas na área de museus e patrimônio cultural, desenvolvidos por pesquisadores do Estado de Mato Grosso do Sul.

A proposição desta coletânea tem múltiplos objetivos: abertura de um espaço de divulgação dos pesquisadores da área museológica, patrimonial e arqueológica; exposição de informações acerca dos museus, memoriais e arquivos de Mato Grosso do Sul e a apresentação de ações realizadas pelas equipes destes espaços culturais.

Os autores procuraram debater e apresentar o valor cultural e social de suas atuações ou pesquisas nos museus, bem como de patrimônios culturais. Assim, no livro encontram-se temas sobre museus como espaços educativos, de inclusão, estimulando a diversidade, além de possibilidades para ações voltadas à educação não-formal, assim como a acessibilidade.

Outros trabalhos apresentam temas relacionados à pesquisa e ao ensino de História, Arqueologia, Arquitetura, Educação Ambiental e Museologia, entre outros temas correlacionados, com o olhar voltado à educação patrimonial, contemplando ainda temáticas relacionadas à diversidade étnica e de gênero observada em Mato Grosso do Sul e outras regiões do Brasil e exterior.

O título do livro, “Museus e patrimônio cultural em MS: pesquisa, cultura, educação e identidade”, reflete o tema proposto e amplamente debatido durante a realização da 18ª Semana Nacional de Museus (maio de 2020), ocorrida já durante o isolamento social decorrente da pandemia do COVID-19.

Segundo um dos organizadores, o professor Douglas Alves da Silva, a ideia primordial foi abrir espaço para pesquisadores da área de museus e patrimônio cultural do Estado em que eles apresentaram artigos científicos, resultados de pesquisa, discussões em grupos de pesquisa, relatos de experiências exitosas que acontecem em museus, ensaios, etc.

“Houve uma ampla divulgação, todo o material foi recebido pelo meio virtual e posteriormente estes artigos foram submetidos ao comitê científico, que fez as avaliações, e pudemos então organizar o e-book. Foi um trabalho muito sério que desenvolvemos, deixamos tudo muito transparente. Procuramos como financiar, como fomentar o trabalho. Pensamos, a princípio, num fomento colaborativo, mas conseguimos o apoio da Fapec, por meio do MuArq, e por meio da editora Desalinho, ela desenvolveu este trabalho, de forma que o livro vai ficar disponível no formato eletrônico, em PDF, e-book, quando no formato impresso e na plataforma Kindle”.

Douglas explica que a ideia do livro é que ele seja uma coletânea, e que a intenção é que o próximo volume seja publicado até o fim do ano com novos artigos. “Pretendemos fazer uma nova aceitação de submissão de artigos para 2021. Agradecemos ao apoio da Fundação de Cultura e aos demais organizadores, a professora Lia Raquel Toledo Brambilla Gasques e professor Carlos Eduardo da Costa Campos, que foram fundamentais na realização deste trabalho”.