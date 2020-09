Live discutirá o impacto da pandemia na vida dos idosos

A Semana Estadual da Pessoa Idosa, instituída pela Lei Estadual nº 4.796/2015, que inicia-se nesta sexta-feira (25) e se estende até o dia 1º de outubro, com objetivo de estimular as atividades físicas e mentais nas pessoas idosas; conscientizar o idoso e toda a sociedade sobre sua importância como fonte de experiências e sobre o importante papel na construção de uma sociedade com maior qualidade de vida, bem como sensibilizar os diversos segmentos da sociedade para a atenção às pessoas idosas.

São considerados idosos aqueles com 60 anos ou mais e, conforme o IBGE, o número de pessoas nessa faixa etária chega a 13% da população brasileira – o que corresponde a 28 milhões de pessoas, das quais cerca de 17% apresentam limitações funcionais para realizar atividades da vida diária.

Os idosos formam o grupo com maior risco de desenvolver complicações decorrentes da COVID-19, que podem inclusive levar à morte. A orientação é que fiquem isolados de jovens e de crianças e que mantenham distância de outras pessoas, visando evitar o contágio da doença – o que também pode desencadear um estado de ansiedade, solidão e depressão, afastando os idosos da família e dos amigos.

O Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, manifestou sua preocupação em como o momento pandêmico está afetando a vida das pessoas idosas “As nossas rotinas, no mundo inteiro, foram alteradas com a declaração de pandemia de COVID-19. Aqui em Mato Grosso do Sul já estamos há seis meses convivendo com restrições, que impactam sobretudo os idosos, mais suscetíveis às complicações do novo coronavírus e que repentinamente se viram afastados da família e amigos. É preciso conversar com essa parcela da sociedade, que merece nossa atenção e nosso respeito, para que tenham informações e para que mantenham a saúde mental. Vamos sair dessa e precisaremos da sabedoria das pessoas idosas para ressignificar nossas vidas e nossas prioridades.”

Pensando em discutir esses impactos, o Governo do Estado e a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, por meio da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Idosos, realizam uma live no dia 29 de setembro, com o tema “Como amenizar os efeitos da pandemia nas pessoas idosas?”, com participação do deputado estadual Renato Câmara, presidente da Frente Parlamentar; da secretária-adjunta de Saúde dra Crhistine Maymone; do diretor-presidente da FUNDESPORTE, Marcelo Miranda e da subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres, Luciana Azambuja, representando a SEGOV e fazendo a mediação da live.

Uma extensa agenda de atividades será executada por diversos órgãos e instituições durante a semana, com destaque para a ação “Idoso em dia”, realizada pelo PROCON MS – que ocorrerá no dia 1º de outubro, em alusão ao Dia Internacional do Idoso, priorizando o atendimento a pessoas acima de 60 anos, para negociações e recuperação de crédito. Para o superintendente Marcelo Salomão, “atender os idosos faz parte da política pública do PROCON, pois são pessoas vulneráveis que precisam do apoio dos órgãos de proteção; em parceria com as instituições financeiras e concessionárias, iremos oferecer equilíbrio e resolutividade aos idosos-consumidores.”

LIVE “Como amenizar os efeitos da pandemia nas pessoas idosas?”

Data: 29 de setembro

Horário: 15h às 16h

Transmissão online: Facebook do @GovernodeMatoGrossodoSul

AÇÃO “Idoso em dia”

Data: 1º de outubro

Horário: 9h às 16h

Local: PROCON MS – Rua 13 de Junho, nº 930, centro, Campo Grande.