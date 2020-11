Live debate financiamento privado no agronegócio sob o prisma da nova Lei do Agro

O fundador do IBDA, Renato Buranello, o advogado Juliano Tannus e o presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, Alessandro Coelho. - (Foto: Divulgação)

O Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio (IBDA) promove, nesta quarta-feira (11/11), a partir das 17h30 (horário de MS), o webinar com o tema "Lei do Agro e Financiamento Privado". O debate será realizado com apoio do Sindicato Rural de Campo Grande e o escritório Tannus Advogados Associados.

O presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, Alessandro Coelho, e o advogado Juliano Tannus, sócio advogado do escritório Tannus Advogados Associados, participam da discussão junto com o fundador do IBDA, Renato Buranello, com o intuito de debater sobre a segurança jurídica aos credores e fortalecer as garantias oferecidas numa operação de crédito, a Lei 13.986/2020 – nova Lei do Agro –, que passou a permitir que o produtor rural submeta seu imóvel, ou parte dele, ao Regime de Afetação.

Serviço

