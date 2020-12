Líder republicano no Senado dos EUA pede avanço na questão de pacote fiscal

Senado dos Estados Unidos - (Foto: Agência Brasil)

Líder da maioria republicana no Senado dos Estados Unidos, Mitch McConnell pediu neste sábado no Twitter que o Congresso americano avance logo na questão do pacote fiscal, diante dos impactos da covid-19. Ele disse apreciar o espírito de "boa-fé" que tem caracterizado os diálogos bipartidários nas últimas semanas, contudo insistiu na necessidade de ação.

"O povo americano não pode alimentar suas famílias ou pagar suas contas com a boa-fé das discussões do Congresso. Eles precisam de uma ação nossa. Temos de concluir as conversas e acabar com isso", pediu.