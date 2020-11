Dados divulgados pela Associated Press. - (Foto: Brendan McDermid/Reuters )

O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, assumiu a liderança na apuração dos votos da eleição americana no Estado da Pensilvânia no final da manhã desta sexta-feira (6), pelo horário de Brasília. Com 98% das urnas apuradas, Biden tinha 3.295.319 votos, enquanto o presidente Donald Trump contava com 3.289.725 votos, segundo dados divulgados pela Associated Press.