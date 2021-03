JBS abre 22 vagas de trabalho em três cidades de MS

A JBS abriu em Mato Grosso do Sul 22 oportunidades de trabalho - (Foto: Reprodução)

A JBS abriu em Mato Grosso do Sul 22 oportunidades de trabalho, divididas nas cidades de Caarapó (3), Dourados (11) e Sidrolândia (8). Os candidatos precisam ter formação entre dezembro de 2016 e dezembro de 2020. Ao longo de um ano do programa, estes profissionais receberão capacitação técnica e de gestão de pessoas.

Os selecionados ingressarão como analistas, com possibilidade de efetivação ao final do programa em cargos de liderança dependendo do desempenho individual e disponibilidade de vaga.

Também há vagas no Distrito Federal (9) e em outros oito estados: Bahia (5), Mato Grosso (4), Minas Gerais (4), Paraná (31), Rio de Janeiro (2), Rio Grande do Sul (25), Santa Catarina (34) e São Paulo (24).

As inscrições acontecem até o dia 19 de março pelo site, onde também é possível consultar a relação de cidades.