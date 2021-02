Japão inicia vacinação contra covid-19 para trabalhadores da saúde

O Japão iniciou nesta quarta-feira, 17, a vacinação de trabalhadores da área de saúde contra a covid-19. Cerca de 40 mil médicos e enfermeiros de 100 hospitais receberam a primeira dose do imunizante fabricado pela Pfizer e BioNTech, aprovado para uso no país no último domingo, 14.

Segundo o plano de vacinação do país, a imunização de outros 3,7 milhões de trabalhadores da saúde deve começar em março. Outras 36 milhões de pessoas de 65 anos ou mais devem ser imunizadas a partir de abril.

O Japão enfrenta preocupações com o fornecimento de vacinas nos próximos meses, devido à falta de insumos e às restrições na Europa, onde grande parte dos imunizantes é fabricada.