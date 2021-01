Japan House de SP leva exposição para o metrô em janeiro e fevereiro

Japan House São Paulo - (Foto: Divulgação/Japan House São Paulo)

A Japan House São Paulo irá apresentar, a partir desta quinta-feira (7), no metrô da capital paulista, uma mostra itinerante de fotografias. A exposição começará na estação Luz, e, em fevereiro, estará na estação Paulista.

O evento é realizado em parceria com a ViaQuatro, concessionária responsável pela operação e manutenção da Linha 4 - Amarela de metrô.

Composta por 20 telas, divididas em 10 painéis, a exibição reúne fotografias que fazem uma retrospectiva das exposições vistas na instituição nipônica desde a sua inauguração, em maio de 2017.

“A seleção das imagens ressalta a diversidade temática e os universos do Japão, e revela ao público que circula pelas estações alguns nomes da arte, da moda, da cultura dos mangás e da arquitetura japonesa”, destacou em nota a Japan House.

Estarão presentes na mostra o trabalho do fotógrafo Naoki Ishikawa, com Japonésia, que traz as paisagens e a cultura do arquipélago japonês; a arte do designer de moda Tomo Koizumi, e Bambu – Histórias de um Japão, a primeira exposição da Japan House São Paulo.