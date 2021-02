Israelenses criam remédio promissor contra covid

Israel anunciou nesta sexta-feira, 5, que um medicamento experimental contra o câncer pode ajudar pacientes hospitalizados com coronavírus a se recuperar mais rapidamente. Acadêmicos israelenses afirmaram que 29 dos 30 pacientes com casos moderados a graves de covid-19 tratados com EXO-CD24 tiveram uma recuperação completa em cinco dias. Mais testes em humanos são necessários para provar que a droga inalada - desenvolvida como um medicamento para combater o câncer de ovário - realmente funciona.

O estudo não comparou a droga a um placebo, o que significa que os cientistas não podem afirmar com certeza se o medicamento está por trás da rápida recuperação dos pacientes. No entanto, dados mostram que, em média, um paciente com coronavírus que precisa de tratamento hospitalar passa até três semanas internado.

Os cientistas administraram uma dose do medicamento em 30 pacientes com infecções graves ou moderadas por covid-19. Não ficou claro a idade dos pacientes, mas os dados mostram que os mais jovens têm muito menos probabilidade de se recuperarem mais rapidamente - 29 mostraram melhora significativa de três a cinco dias. Os sintomas do 30.º paciente também melhoraram, mas depois do período de cinco dias, de acordo com relatos publicados pela imprensa israelense.

O tamanho da amostra dos testes também é muito baixo para tirar qualquer conclusão digna de nota sobre a eficácia do medicamento e os dados não foram publicados em um jornal especializado.

O professor Nadir Arber, do Centro Integrado de Prevenção do Câncer de Ichilov, passou anos desenvolvendo a droga para câncer de ovário antes de testá-la em pacientes com coronavírus. O EXO-CD24 é tomado uma vez a cada cinco dias e é relativamente barato, segundo o professor Arber, que não revelou o preço.

Agora, os pesquisadores israelenses estão planejando realizar estudos da droga em centenas de pacientes e comparar os resultados com um placebo. Apesar de ter umas das mais eficientes campanhas de vacinação do mundo, Israel ainda registra uma média diária de 6,5 mil novos casos covid-19. Desde o início da pandemia, autoridades de saúde israelenses registraram mais de 675 mil contágios e 5.019 mortes. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.