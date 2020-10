Investimentos superiores a R$ 73 milhões do Governo do Estado levam desenvolvimento a Brasilândia

O município de Brasilândia recebeu do Governo do Estado recursos superiores a R$ 73 milhões de 2015 a setembro deste ano, para investimentos em saúde, infraestrutura, habitação, segurança, educação, entre outros.

Situado na região Bolsão, o município tem sua economia fortalecida pelo agronegócio e pelas atividades florestais. Para escoamento da produção, a qualidade das rodovias se faz de total importância para o desenvolvimento local. Diante disso, até o momento mais de R$ 52,4 milhões foram aplicados na restauração e na pavimentação asfáltica da rodovia MS-395. Mais de 1,3 quilômetros da rodovia MS-040, que faz acesso ao aeroporto municipal, também receberam pavimentação.

O Governo do Estado também fez serviços de pavimentação asfáltica e de drenagem nas seguintes ruas: Rua José Francisco, Rua Projetada, Rua Projetada 7, Rua Projetada 8, Rua Ranulpho Marques Leal, Avenida Brasil, Rua Jacyra Pedroso De Moraes Hoffig e Rua Dos Associados.

Já na área da saúde, o Governo do Estado enviou R$ 5,6 milhões, sendo que deste total R$ 1,06 milhão foram destinados de janeiro a setembro deste ano.

Os recursos foram destinados, por meio de convênios, para custeio de serviços em diversas áreas, como Farmácia Básica, Saúde da Família, Rede de Atenção Psicossocial, Vigilância Sanitária.

Na educação, seja em alimentação, transporte, uniformes, a Secretaria Estadual de Educação investiu mais de R$ 2,1 milhões.

Habitação

O sonho da casa própria virou realidade para dezenas de famílias no município, com 39 moradias entregues pela Agehab (Agência de Habitação Popular) e 31 lotes urbanizados. Os investimentos totais de R$ 2,3 milhões, tiveram R$ 491 mil de contrapartida do Governo do Estado.

Ana Brito, Subcom

Fotos: Edemir Rodrigues