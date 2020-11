Internet por fibra ótica de pequenos provedores ganha espaço na Capital

Acesso à internet em Campo Grande é cada vez mais realidade para quem mora em bairros afastados - (Foto: Marcos Paulo Prado)

Nos últimos anos, Campo Grande tem percebido uma melhora na qualidade da internet banda larga, sobretudo pela implantação da rede de fibra ótica na cidade. Empresas de pequeno e médio porte têm ganhado espaço com ofertas de conexão de alta velocidade em diferentes regiões da Capital, propiciando a inclusão digital e o acesso a um serviço de alta qualidade.

Os pequenos e médios provedores locais são empresas que não possuem subsídios financeiros de bancos e custeiam por si próprias os investimentos necessários para expandir seu negócio pelos bairros.

Ainda, tais empreendimentos alcançam áreas da cidade onde, comumente, grandes operadoras de internet não atuam. São lugares periféricos, distantes do centro, em que, empresas conhecidas no Brasil, não possuem agenda para ampliação da sua rede. A implantação de seus serviços de fibra ótica fica restrita a localidades privilegiadas, como bairros próximos ao entorno do centro.

Diretor de uma provedora de internet por fibra ótica na Capital, Jonas da Silva fala sobre a luta dessas pequenas empresas na busca por expansão e inclusão digital. “Os provedores pequenos, como nós, iniciaram na cidade com a via rádio. A gente cobria, desde então, bairros pobres, de periferia, onde outras operadoras não tinham interesse de atender. Nós somos desbravadores, os maiores guerreiros. De 2008 a 2015, os produtos comercializados tinham velocidades de 200 Kbps a 10 megas. Hoje, os clientes usam internet de até 300 ou 500 megas.”

Jonas comenta que a rede da empresa onde trabalha já “chegou a cobrir aldeia indígena e bairros afastados, onde os moradores não conseguem pagar TV por assinatura e usam a internet como meio de entretenimento”. O diretor ainda explica que um dos maiores desafios é o contrato de compartilhamento de postes. “Há rejeição e dificuldade de acesso pela companhia de energia elétrica. É difícil o financiamento da compra de cabos e da operação. Se você removesse cabos de fibra dos postes de bairros como Itamaracá, Nova Lima, Paulo Coelho Machado, essas regiões voltariam a ter de novo conexão de no máximo 10 megas”, completou Silva.

Segundo relatório de acompanhamento do serviço de banda larga fixa da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), em 2019 as operadoras regionais eram responsáveis por 65,8% dos acessos à internet em municípios do País com menos de 20 mil habitantes. Essa participação nacional já tornava os pequenos provedores, juntos, maiores que a Claro, além de ultrapassarem Oi, Vivo e Tim.

A fibra ótica é uma tecnologia de comunicação de qualidade superior. Seu funcionamento se dá por meio de banda simétrica, isto é, a velocidade de download é a mesma de upload. Na prática, o tempo que se gastaria para baixar um arquivo da internet seria o mesmo para carregá-lo a um site. A transmissão de dados pela fibra é feita por uma luz, que não sofre interferências, elevando o desempenho a níveis excelentes.

Já a ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) possui diferenças nas velocidades de download e upload. A primeira é sempre maior. A tecnologia funciona por pulsos elétricos, que são afetados por campos magnéticos e de eletricidade, por exemplo, o que diminui a qualidade do serviço.

Internet por fibra ótica possui diferenças de qualidade quanto à ADSL - (Foto: Thomas Jensen)

Lilian Silva, que utiliza fibra ótica há cerca de quatro anos, disse que em seu bairro, Centro-Oeste, muita gente também tem internet dessa tecnologia. Mesmo morando em região periférica, a cliente diz que sua experiência tem sido muito boa. “A internet aqui quase nunca cai. Antes, eu usava via rádio. E quando contratei a fibra, apenas uma operadora atendia minha região”, explicou Silva.

Do outro lado da cidade, no Jardim Lagoa Dourada, a recepcionista Narda Vieira relata o quão bom tem sido usar os serviços de uma internet de alta velocidade. Ela relata que desde 2015 é fiel à operadora em que é cliente, até mesmo quando a conexão era via rádio. “Aqui é top de linha! O produto é satisfatório. Hoje eu tenho uma internet com velocidade de 80 megas de download. Isso me atende muito bem”.

Narda também revela que já tentou adquirir fibra ótica de outras grandes operadoras, mas não foi possível. “Eu até tentei instalar aqui em casa os serviços de uma marca bem conhecida, porém, sem sucesso. Muito burocrático e não havia portas disponíveis”, se queixou.

Conecta Campo Grande

Na Capital, já existe um programa de transformação tecnológica. Criado no início de 2017, o Conecta Campo Grande faz parte de uma grande demanda da administração pública em tornar a cidade mais inteligente, humana e integrada.

Além de atender várias ideias que economizam, facilitam e reúnem setores, o projeto em parceria com a Agetec (Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação), distribui internet grátis para mais de cinquenta locais na cidade, como unidades de saúde, espaços de esporte e lazer e em lugares de atendimento ao público. Dois aplicativos fazem parte da iniciativa: “Fala Campo Grande” e “Conecta Campo Grande”.

Pesquisa nacional

Em levantamento realizado pelo TIC Domicílios, do Comitê Gestor da Internet (CGI.br), 134 milhões de pessoas eram usuárias de internet no Brasil em 2019. Esse número corresponde a 74% da população acima de 10 anos de idade. Mas ainda existem 47 milhões de brasileiros que não usam a plataforma. A maioria está nas áreas urbanas e pertencem à classe DE (o que representa 26 milhões de pessoas). Na zona rural, o número é próximo a 12 milhões.