Internado em estado grave, Coronel Adib Massad morre aos 91 anos em Campo Grande

O coronel da reserva da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul Adib Massad - (Foto: Divulgação)

O coronel da reserva da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Adib Massad, de 91 anos, morreu no início da noite desta quarta-feira (03) no Hospital da Unimed, em Campo Grande, com a saúde bastante debilitada. Detalhes sobre as causas da morte ainda não foram revelados pela família.

O lendário comandante do antigo GOF (Grupo de Operações de Fronteira) estava em “quadro de despedida”, como narra a filha dele em áudio enviado para a família na tarde de hoje (03), através do aplicativo WhatsApp. “Conversei com a médica e ela afirmou que os últimos antibióticos estão sendo dados para o papai. São antibióticos fortes, ele está muito debilitado. Por causa dessa fragilidade física, o rim não vai suportar. Ela falou que o quadro clínico dele não é bom e o que eles podem fazer agora é só diminuir o sofrimento do papai”, disse a filha na ocasião.

Os detalhes sobre o sepultamento estão sendo definidos pela família e ainda não foram divulgados.

História

Adib esteve à frente do GOF (Grupo de Operações de Fronteira) na cidade de Dourados, onde ganhou reconhecimento profissional. Ele integrou os quadros da Polícia Militar de Mato Grosso desde 1953 e ficou conhecido pela atuação na faixa de fronteira durante o final de 1980 até a primeira metade da década. Com alta popularidade, em 1996 Adib entrou para a política e foi o vereador mais votado de Dourados.

A trajetória de Adib Massad virou livro. Na obra Coronel Adib: A História, o escritor Guimarães Rocha trouxe fatos inusitados sobre o perfil do policial, que é considerado por ele, um paladino da justiça, uma ” lenda viva da Segurança Pública em Mato Grosso do Sul”.

“A polícia tem várias maneiras agir. Nunca determinei que os policiais matassem alguém, mas apenas que cada um deles soubesse se defender. Não teve um caso sequer da minha época em que houve eliminação de elementos inocentes. Tudo sempre teve justificava e por isso nunca me preocupei. Jamais vou passar a mão na cabeça de bandido”, disse Adib em entrevista ao Jornal O Progresso em abril de 2014.