Instituto do Patrimônio cultural do Rio completa 45 anos    

O Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac), responsável pelo patrimônio cultural em todo o estado do Rio, está completando 45 anos neste sábado (22). Ao longo desse período, são 1.677 bens tombados em todas as regiões do estado. Em 2020, o trabalho é para aumentar esse número: o Inepac, vinculado à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro , trabalha em mais de 20 processos, sendo que seis estão concluídos e devem ser autorizados pelo governador Wilson Witzel nas próximas semanas.

“Essa é uma data para ser comemorada. Agradecemos a todos os colaboradores, gestores e a todos que contribuíram com essa história. Estamos trabalhando muito em várias frentes. Neste momento temos em adiantado estado seis processos de tombamento e outros em andamento que serão concretizados até dezembro”, disse o diretor-geral do Inepac, Claudio Prado de Mello.

Função

O instituto elabora estudos, fiscaliza e vistoria obras e bens tombados, emitindo pareceres técnicos, pesquisando, catalogando, inventariando e efetuando tombamentos. Desde a flexibilização do isolamento social da covid-19, técnicos do Inepac estão visitando diversas cidades para fazer um mapeamento dos patrimônios. O estudo tem como objetivo reforçar a preservação dos bens, tanto material quanto imaterial. Uma das novidades será a abertura do escritório do instituto em Campos, que ficará responsável pelas regiões norte e noroeste fluminense.

“O Inepac realiza um trabalho muito importante para a preservação histórica em todo o estado. E o nosso objetivo é fortalecer cada vez mais esse trabalho em todos os municípios do Rio”, disse a secretária de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros.

Denúncias

Criado há cinco meses, a Brigada do Patrimônio se tornou um canal importante para a preservação histórica do estado do Rio de Janeiro. O Inepac tem recebido diversas informações dos colaboradores do movimento, através do número (21) 98913-1561, que também possui o serviço de WhatsApp e funciona 24 horas por dia.