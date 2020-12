Instabilidades ganham força a partir desta quarta-feira

O tempo amanhece claro nesta quarta-feira (16) em Mato Grosso do Sul mas ao longo do dia as nuvens aumentam e há possibilidade de pancadas de chuvas isoladas para grande parte do Estado.

Por volta do meio da tarde, áreas de baixa pressão se formam próximo à região sul e sudoeste, o que favorece o desenvolvimento das instabilidades e possibilita chuva a com acumulados elevados.

Dois avisos do Instituto Nacional de Meteorologia estão ativos. Um deles alerta para o risco de chuvas fortes com acumulados de até 100 milímetros e ventos entre 60 e 100 km/h para os extremos leste e sudoeste. E outro de chuvas de 50 milímetros e ventos entre 40 e 60 km/h para o restante do Estado.

A recomendação é que a população fique atenta para situações adversas que podem ocorrer como raios, chuvas e ventos fortes. A umidade relativa do ar está estimada entre 95% a 55% ao longo do dia.

As temperaturas nesta quarta-feira podem registrar mínima de 20°C e máxima de 35°C. Para Campo Grande as condições esperadas são de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. A variação de temperatura está estimada entre 22°C a 28°C.

Tendência de precipitação emitido pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima indica que as instabilidades podem ganhar força entre hoje e sexta-feira (18) possibilitando a ocorrência de pancadas de chuvas em todas as áreas. Entre sábado (19) a segunda (21), essas condições reduzem, e o tempo deve ficar firme com variação de céu parcialmente nublado a claro. As pancadas de chuvas retornam ao Estado a partir de quarta (23). A concentração de chuva ficará sobre as regiões sul e bolsão, onde são esperados até 70 milímetros acumulados, e nas demais áreas devem atingir cerca de 30 milímetros.

A véspera de natal e o natal pode ter pancadas de chuva ao longo do dia. Para os últimos dias de 2020 espera-se pancadas de chuvas frequentes e com acumulados significativos em todas as áreas do Estado.

Mireli Obando, Subcom

Foto: Saul Schramm