Inscrições para programa de língua inglesa para professores terminam dia 10

Programa Skills For Prosperity é voltado exclusivamente para professores de língua inglesa - (Foto: Divulgação)

A Secretaria de Estado de Educação (SED), em parceria com a Nova Escola e o Governo Britânico, participará, de maneira inovadora, do programa Skills For Prosperity, voltado exclusivamente para professores de língua inglesa.

Programa pretende ajudar a desenvolver o ensino e aprendizagem do idioma nas escolas públicas do Brasil. “Ressalta-se que essa é uma oportunidade ímpar de formarem novos professores, com o objetivo de ajudar a elevar a qualidade de ensino de língua inglesa na Rede Estadual de Ensino e ainda serem remunerados, pois os candidatos selecionados serão contratados e irão participar de uma capacitação desenvolvida com o apoio do Governo Britânico”, informa superintendente de políticas educacionais, Hélio Daher.

Programa Skills For Prosperity

O Skills For Prosperity é uma iniciativa global do Governo do Reino Unido, por meio do Prosperity Fund, implementada em nove países em desenvolvimento, que tem como objetivo apoiar o crescimento econômico e a redução da pobreza, proporcionando aos jovens e aos grupos em desvantagem o acesso à Educação de qualidade e ao desenvolvimento de competências para o mundo do trabalho.

No Brasil, as atividades incidem na produção de materiais didáticos regionais pelos professores das redes públicas dos estados participantes, na formação de professores para a aplicação do material didático em sala de aula, tendo como referência a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e no desenvolvimento de uma plataforma on-line para professores de todo o país compartilharem experiências e conteúdos.

Inscrições

Para fazer a inscrição é necessário ter licenciatura em Letras Inglês ou Inglês e Português, ou ainda especialização em ensino de língua inglesa (lato ou stricto sensu). A inscrição deve ser realizada até o dia 10 de fevereiro, impreterivelmente, por meio do link: https://bit.ly/Inscricao-TTT . Informações pelos telefones 3318-2313 e 3341-4320.