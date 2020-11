Inscrições para processo seletivo de estagiários do MPMS vão até o dia 30

O Ministério Público de MS - (Foto: Divulgação)

Para quem ainda não se inscreveu, ainda dá tempo de participar do XXIII Processo de Seleção de Estagiários do Ministério Público de Mato Grosso do Sul. As inscrições vão até o dia 30 de novembro. As vagas são para estudantes do nível médio, de graduação e pós-graduação. A oportunidade é para as cidades de Campo Grande e 53 municípios do interior do Estado.

A taxa de inscrição para os candidatos de nível superior/pós-graduação especialização, mestrado e doutorado é de R$ 80. Para os candidatos de nível superior/ graduação o valor é R$ 40 e para os alunos de nível médio R$ 20.

Interessados em participar devem se inscrever por meio do portal de concursos da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec).

As vagas são para as seguintes cidades: Água Clara, Amambai, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Bonito, Brasilândia, Caarapó, Camapuã, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Iguatemi, Inocência, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paranaíba, Pedro Gomes, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Sete Quedas, Sidrolândia, Sonora, Terenos e Três Lagoas.

Prova - Os candidatos que tiverem interesse podem optar pela realização da prova em uma cidade diferente do município onde está concorrendo à vaga, bastando assinalar a opção no momento da inscrição.

As provas de caráter eliminatório e classificatório estão previstas para o dia 13 de dezembro, podendo ser alterada em virtude do surto de coronavírus. A Fapec preza pela segurança dos candidatos e colaboradores, por isso atuará neste processo seletivo, assim como os demais, a partir de seu Plano de Biossegurança, no intuito de garantir a preservação, controle e contenção de riscos.

Vagas abertas - Nível Superior/Pós-Graduação: alunos em cursos de especialização, mestrado ou doutorado que sejam bacharéis em Direito ou graduados nas áreas de conhecimento de Administração; Área Ambiental; Área de Tecnologia da Informação; Arquitetura e Urbanismo; Comunicação/Jornalismo; Economia; Engenharia Civil; Engenharia Elétrica; História; Serviço Social e Pedagogia. A carga horária para esse nível de estagiários é de 30 horas semanais, divididas em seis horas diárias, com bolsa-auxílio no valor de R$ 1.800.

Nível Superior/Graduação: graduandos em Administração; Análise e Desenvolvimento de Sistema; Arquitetura e Urbanismo; Big Data e Inteligência Analítica; Ciência da Computação; Ciências Biológicas; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas; Comunicação/Jornalismo; Direito; Engenharia Ambiental ou Sanitária; Engenharia Civil; Engenharia de Computação; Engenharia de Software; Engenharia Elétrica; Geografia; Letras; Pedagogia; Psicologia; Publicidade e Propaganda; Rede de Computadores; Segurança de Informação; Segurança do Trabalho; Serviço Social; Sistema de Informação; Sistema para Internet; Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistema; Tecnologia em Produção Multimídia; Tecnologia em Rede de Computadores e Web Design. Os estagiários de graduação em Direito receberão bolsa-auxílio no valor de R$ 743,91 e os demais no valor de R$ 855,50.

Nível Médio/Ensino Médio: alunos que possuam a idade mínima de 16 anos completos na data da assinatura do Termo de Compromisso de Estágio. A carga horária para os estagiários do nível médio será de 20 horas semanais, divididas em quatro horas diárias, com bolsa-auxílio no valor de R$ 646,88.