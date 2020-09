Inscrições de trabalhos para a Revista da PGE são prorrogadas

A Escola Superior da Advocacia Pública (Esap), da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), prorrogou, novamente, agora até o dia 16 de outubro as inscrições dos interessados em apresentar trabalhos a serem selecionados para publicação na Revista da PGE de Mato Grosso do Sul.

De acordo com a procuradora do Estado e diretora da Esap, Ludmila Santos Russi, esta decisão foi necessária devido ao momento sensível provocado pela epidemia do novo coronavírus. "Tivemos pedidos de interessados para mais uma prorrogação. Como estamos neste período ímpar ocasionado pela pandemia, decidimos atender às solicitações e, dessa forma, ao todo daremos exatamente 30 dias a mais para quem tiver interesse em participar. Lembrando que não haverá mais prorrogação da data de entrega dos materiais", afirma.

A princípio, o prazo de entrega era para acontecer dia 16 de setembro. Após avaliações a Esap mudou a data para 30 de setembro e com a última esta medida o período passou para 16 de outubro. O prazo não será mais prorrogado porque os trabalhos ainda passarão pela Comissão de Avaliação e, posteriormente, diagramação do conteúdo. A publicação da Revista da PGE/MS está programada para até o fim deste ano.

A Revista da PGE/MS tem por objetivo disponibilizar um fácil acesso aos trabalhos produzidos por procuradores do Estado de Mato Grosso do Sul, operadores jurídicos e demais autores que tenham seus trabalhos selecionados pela Comissão Editorial, com a publicação de temas de interesse da advocacia pública em geral, além de trabalhos da Instituição.

Os interessados em apresentar o trabalho, de acordo com às normas gerais da ABNT, para seleção e publicação na Revista da PGE/MS deverão encaminhar o material à Escola Superior da Advocacia Pública (Esap), da PGE, exclusivamente, através do correio eletrônico esap@pge.ms.gov.br , com o assunto: “Trabalho para publicação na Revista da PGE/MS”. Os autores também deverão preencher e assinar o Termo de Cessão Gratuita de Direitos Autorais.

Para saber detalhes de como participar é só acessar o edital publicado na edição nº 10.237 do Diário Oficial do Estado .

Karla Tatiane, PGE