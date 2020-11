Inmet mantém aviso de temporal para esta terça-feira em MS

Campo Grande - (Fotos: Chico Ribeiro)

A semana em Mato Grosso do Sul começou com ventos fortes e chuva em diversas áreas do Estado. Em Ponta Porã, por exemplo, os ventos chegaram a 50 km/h e o acumulado de chuva foi de 17,6 milímetros. Já na Capital, o início de tarde teve ventos de 58,4 km/h e choveu 12,2 milímetros. Os dados são do meteorologista Natálio Abraão.

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para esta terça-feira (10) orienta que a população permaneça atenta pois há risco de chuva forte entre 50 e 100 milímetros, ventos com intensidade entre 60 e 100 km/h e queda de granizo. Ha risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Entre as principais orientações da Coordenadoria de Defesa Civil para estas condições estão: evitar áreas alagadas, não se abrigar debaixo de árvores pelo risco de queda de árvores e descargas elétricas, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda, evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemec) estima que as chuvas devem se manter até a próxima quarta-feira (18). Depois disso o tempo ficará firme em todos os setores.

Previsão do dia

Nesta terça o dia será nublado a encoberto e há potencial para chuvas em todas as regiões.

A umidade do ar varia entre 100% a 50%, e o vento estará fraco a moderado com possibilidade para rajadas.

As temperaturas poderão variar entre de 18°C a 39°C e na capital variação está estimada em 20°C a 33°C.