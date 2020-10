INMET emite alerta para temporais com ventos de até 100 km/h para todo o MS

Chuva em MS - (Foto: Geliel Oliveira/A Crítica)

A vista do campo-grandense nesta manhã (26), comprovou a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), de chuvas intensas com média de 30 e 60 mm/h com ventos que podem chegar de 60-100 km/h. O alerta do cobre toda a área do Mato Grosso do Sul.

O instituto alerta ainda para o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Nas áreas sul e sudoeste sul-mato-grossense, pantanal sul-mato-grossense, centro norte e leste sul-mato-grossense, o alerta é para o risco de granizo com chuva média de 50 e 100 mm/dia.

De acordo com meteorologistas a chuva será provocada por uma forte área de baixa pressão com áreas de instabilidade provocando pancadas fortes de chuva.

Em Dourados a chuva forte durou 23 minutos causando enchentes e inundação, com 24,8mm e ventos de 74km/h. Muito estrago foi causado na cidade, inclusive a seus arredores como Itaporã. Em Ponta Porã a chuva de 45 minutos alcançou 32,6mm com ventos de 65km/h. Já em Caarapó as chuvas intensas, trovoadas e raios trouxeram ventos de 81km/h.

O INMET recomenda ainda que. “Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia”.