Inmet emite alerta e solicita atenção redobrada em barragens de MG - ( Foto: Agência Brasil/Tomaz Silva )

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em conjunto com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) distribuíram um alerta informando que entre hoje (24), principalmente no período da tarde, e a prõxima segunda-feira (26), há possibilidade de chuva forte, em volumes que podem atingir 100 milímetros (mm) em 24 horas no centro-leste de Minas Gerais, incluindo Belo Horizonte.A previsão também vale para o estado de Espírito Santo e para o sul da Bahia.

Em função desses prováveis acumulados pluviométricos, é alta a possibilidade de ocorrência de deslizamentos de terra pontuais, assim como de eventos hidrológicos rápidos, como alagamentos de ruas ou transbordamentos de pequenos córregos nessas regiões. Estas chuvas fortes poderão vir acompanhadas de rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Devido ao alerta do Inmet, a Agência Nacional de Mineração (ANM) distribuiu um comunicado pedindo que os donos de barragens em Minas Gerais redobrem a atenção e o monitoramento das estruturas neste final de semana.

A ANM pede ainda “que sejam observados em especial o estado de conservação – além de manter atenção especial às tomadas d’agua dos vertedouros, para garantir a capacidade vertente de acordo com o projeto, durante todo o período de chuvas”. O estado possui três barragens em nível de emergência 3, considerado o mais alto.

A nota diz ainda que “em caso de qualquer situação de anormalidade, o Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração deverá ser acionado e o Sistema Integrado de Gestão de Segurança de Barragens tem que ser imediatamente informado.”

Sistema de ciclones

O alerta do Inmet informa ainda que durante o final de semana, haverá também a formação de um sistema ciclônico sobre o Oceano Atlântico ao Sudeste dos estados de Rio de Janeiro e Espírito Santo que, de acordo com Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), poderá deixar o mar agitado, com ondas, em alto-mar, com altura de até 4 metros.

O comunicado alerta que entre amanhã (25) e segunda-feira, (26), um sistema frontal associado ao aprofundamento de uma área de baixa pressão atingirá o Rio Grande do Sul, Argentina e Uruguai e vai criar condições para a ocorrência de chuvas fortes e/ou tempestades localizadas com provável queda de granizo sobre o estado gaúcho. As chuvas fortes poderão ser acompanhadas de rajadas de vento da ordem de 80 km/h em algumas áreas.

O Inmet analisa que “este sistema terá rápido deslocamento sobre o Rio Grande do Sul e ainda na segunda-feira haverá possibilidade dos temporais com queda de granizo atingirem também os estados de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, o oeste e sul de São Paulo.”