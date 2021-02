Iniciativa oferece atividades sobre tecnologia com foco em mulheres

A 3ª edição da Technovation Summer School for Girls (TechSchool) vai oferecer, a partir deste sábado (20), atividades sobre tecnologia gratuitas ao vivo, de forma virtual. Serão quatro sábados de eventos, a partir das 14h. Para assistir, basta acessar o canal do Youtube, não é preciso inscrição prévia.

A TechSchool, iniciativa promovida pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, é uma escola de verão gratuita e online para meninas aprenderem a criar aplicativos para celular. As inscrições para a escola já estão encerradas, mas o público em geral poderá acompanhar esses quatro eventos online.

O primeiro evento acontecerá amanhã (21), com a participação da professora Maria Cristina Ferreira de Oliveira, diretora do ICMC. A doutoranda Maria Lydia Fioravanti, uma das fundadoras do Grupo de Alunas de Ciências Exatas (Grace), do ICMC, e embaixadora da competição Technovation Girls Brasil disse que, na live deste sábado, haverá explicação sobre o funcionamento da competição e resultados já alcançados por equipes brasileiras serão apresentados.

“Na sequência, as estudantes que não conseguiram uma vaga na TechSchool, mas que desejam participar dessa competição, vão poder preencher um formulário. Dependendo do número de interessadas, vamos tentar localizar mentores que possam ajudá-las no desenvolvimento de aplicativos de forma desvinculada da TechSchool”, explicou a Maria Lydia.

Em 13 de março, será a vez de palestra sobre a importância da primeira imagem de um buraco negro. O tema será abordado pela pós-doutoranda Lia Cordovil Faraco de Medeiros, do Instituto de Estudos Avançados em Princeton, nos Estados Unidos.

No dia 20 de março, o público poderá assistir ao evento com Amanda Dias, atualmente Engenheira de Software na Microsoft, que será um bate-papo em que ela vai relatar sua trajetória na computação como forma de inspiração para quem quer seguir na área. No mesmo dia, a palestra A Potência Feminista.

Encerrando as transmissões ao vivo, em 10 de abril, o público poderá conferir o resultado dos projetos de aplicativos desenvolvidos em grupo pelas 50 participantes da TechSchool. Haverá também depoimentos de mulheres que trabalham na área de tecnologia.

A programação completa dos eventos online estão no link icmc.usp.br/e/063c8. Para assisti-los, basta acessar o canal www.youtube.com/c/graceicmcusp