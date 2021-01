Frigoríficos devem gerar mais de 1 mil empregos em MS neste ano, prevê FTIAA

Vilson Gimenes Gregório, presidente da FTIAA/MS - (Foto: Divulgação)

O aquecimento da indústria de alimentação de Mato Grosso do Sul, especialmente junto aos frigoríficos, vai gerar mais de 1.000 novos empregos diretos este ano. A estimativa é da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e Afins de Mato Grosso do Sul – FTIAA/MS, que vê na reabertura de frigoríficos no Estado e a ampliação de outros, indícios de uma nova temporada de emprego e renda tão esperados para o setor.

“Acreditamos que 2021 será um ano especial em que não só recuperaremos empregos perdidos como também a geração de novas oportunidades”, afirma Vilson Gimenes Gregório, presidente da FTIAA/MS. Ele informou que o antigo frigorífico Beef Nobre, que fica atrás do JBS em Campo Grande, vai reabrir nos próximos dias com os serviços de abate e desossa. Em Terenos, o frigorífico que está fazendo apenas o abate vai entra a partir dos próximos dias com a desossa.

Vilson Gimenes informou também que outros projetos estão em andamento no interior de Mato Grosso do Sul. Ele acredita que o mercado consumidor interno e externo vão aquecer bastante o setor, exigindo a implantação e até instalação de novas unidades frigoríficas em todo o Estado.

“A FTIAMS está bastante otimista nesse início de 2021, acreditando que o quadro da conjuntura do país vai mudar e trazer novas oportunidades para nossos trabalhadores e trabalhadoras sem retiradas de direitos e estabilidade econômica para todos”, afirmou Gimenes.