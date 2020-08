Incêndio no Parque Nacional da Serra da Canastra é controlado

O incêndio no Parque Nacional da Serra da Canastra, em Minas Gerais, foi finalmente controlado pelas equipes de combate na tarde desta quinta-feira (20), de acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). O fogo começou no último sábado (15) e chegou a consumir mais de 21 mil hectares do parque, que tem 71.525 hectares demarcados.

"Neste momento, a equipe de combate realiza monitoramento e vigilância para evitar reignições. Estima-se que a extinção (sem perigo de reignição) ocorra entre hoje [20] no final do dia e amanhã [21]", informou o ICMBio, em nota. O Parque Nacional da Serra da Canastra está fechado desde março por conta da pandemia de covid-19.

Segundo o instituto, a equipe de combate contou com o apoio de mais de 70 pessoas entre brigadistas dos Parques Nacionais da Serra do Cipó, Serra dos Órgãos e do Caparaó, além do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais (IEF), que atuam no âmbito da força tarefa Previncêndio do estado de Minas Gerais.

Para debelar as chamas, foram utilizados equipamentos como sopradores, abafadores, bombas costais, foices, rastelos, enxadas entre outras ferramentas. Além disso, as equipes empregaram 19 viaturas terrestres, um helicóptero e dois aviões agrícolas.