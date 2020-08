Incêndio destrói carros apreendidos que iriam a leilão

(Foto: Divulgação)

Um depósito com veículos que iriam para leilão pegou fogo, na tarde desta sexta-feira (7), no bairro Jardim Inapólis, em Campo Grande. O galpão guardava motos e carros apreendidos pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. O pátio onde os veículos pegaram fogo não pertence ao TJ/MS, mas está em poder de uma empresa terceirizada que faz os leilões para o poder judiciário.

Segundo informações preliminares, a queimada começou por volta de 16 horas por conta faísca de rede elétrica em vegetação seca e se espalhou, e acabou destruindo o depósito de veículos a céu aberto.



Fogo atingiu área na saída para Terenos, com veículos do Tribunal de Justiça que iriam a leilão.

Equipes de combate a incêndio e regaste foram ao local e formaram duas frentes de combate às chamas, mas o fogo segue fora do controle. Vários veículos foram atingidos, alguns com queima total e outros parcial. O Corpo de Bombeiros ainda não mensurou o total de carros perdidos.