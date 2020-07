Incêndio criminoso ameaça 15 mil metros quadrados de reserva no Rio

O Corpo de Bombeiros de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, trabalha para controlar um incêndio de grandes proporções que atinge desde ontem (27) a Reserva Biológica de Araras, no alto da serra, provocada por um incêndio criminoso.

A equipe, que conta com o apoio de órgãos ligados ao meio ambiente, estão divididas entre as áreas do Cobiçado, na entrada do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, da Reserva Biológica de Araras e do Vale das Videiras. O helicóptero do Corpo de Bombeiros está sendo usado para deixar os homens na área de mata e fazer o lançamento de água em pontos estratégicos da região.

Por terra, as viaturas seguem trilhas para efetuar o combate ao fogo. De acordo com a chefe da reserva biológica de Araras, Isabela Bernardes “eram cinco anos sem um incêndio dessa proporção na Reserva Biológica de Araras. As chamas começaram na beira da estrada, em uma zona de amortecimento, chegando até a área da reserva”, explicou.

O prefeito, Bernardo Rossi disse que determinou hoje pela manhã o apoio da Defesa Civil e da Guarda Civil na força tarefa. “Amanhã, mais 10 homens da prefeitura estarão disponíveis para ajudar neste trabalho de combate ao fogo, dando todo o suporte necessário aos bombeiros".

Participam também da operação equipes da Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias, Guarda Civil, através do Grupamento de Proteção Ambiental, Instituto Estadual do Ambiente (Inea), Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio) e técnicos do Ibama.

O comandante do quartel do Corpo de Bombeiros, em Petrópolis, Gil Kempers, disse que ontem eram 10 mil metros quadrados de área queimada. “A nossa estimativa é que esse número suba para 15 mil metros hoje”, avaliou.

De acordo com os bombeiros, nos últimos dois meses, foram registrados 120 incêndios florestais em Petrópolis. No ano passado, entre abril e setembro, foram 196 casos. “Segundo nossas estatísticas, 98% das queimadas na cidade são causadas pelo homem, ou seja, são situações que podem e devem ser evitadas”, disse o comandante dos bombeiros em Petrópolis.

A força tarefa conta com 72 homens, 19 viaturas e uma aeronave. Mais de 10 mil metros quadrados – o equivalente a 10 campos de futebol – já foram consumidos pelo fogo, que começou na madrugada desta segunda-feira (27). O responsável pela queimada foi identificado e preso ontem por policiais civis da 106ª DP de Itaipava.

Crime

O responsável pelo incêndio foi preso, depois de ter colocado fogo, no próprio carro, para receber o seguro do veículo. De acordo com o delegado titular de Itaipava, João Valentim, o suspeito compareceu à delegacia para registrar o roubo do carro e apresentou uma versão que gerou desconfiança na equipe policial. Durante as investigações, os policiais foram informados que o incêndio de grandes proporções foi provocado por um veículo incendiado.

O delegado, após ouvir testemunhas e analisar câmeras de vários postos de combustíveis, verificou que o suspeito comprou, no dia anterior, um galão de gasolina no município de Três Rios. O material foi usado para atear fogo no veículo.

A investigação apontou que o autor do crime tinha como finalidade receber o seguro do veículo com um sinistro, que na verdade não ocorreu “acabando por ocasionar um crime de grandes proporções, o maior registrado em Petrópolis em 2020, de acordo com o laudo pericial”, informou o delegado Valentim.

O autor do crime, de 66 anos, foi autuado por tentativa de estelionato e por crime ambiental. Ele foi preso encaminhado à Justiça para a audiência de custódia e depois aguardará julgamento num presídio do Estado.

Reserva

A Reserva Biológica de Araras protege a área que fica no limite entre o município de Miguel Pereira e o município de Petrópolis. A princípio, essa área havia sido reconhecida como floresta protetora da união, pelo Império do Brasil. Em seguida passou a ser considerado Horto Florestal até se tornar Reserva Biológica. Em 2010 a Reserva foi ampliada com contribuições técnicas da equipe do Instituto de Terra e Preservação Ambiental, passando de 2.131 hectares para 3.862 hectares.