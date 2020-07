Incêndio atinge 10 mil metros quadrados de reserva biológica no Rio

Um incêndio já atingiu 10 mil metros quadrados da Reserva Biológica Estadual de Araras, uma área de preservação da Mata Atlântica localizada em Petrópolis, na região serrana fluminense. Os bombeiros ainda tentam controlar o fogo, que começou ontem (28).

De acordo com a Polícia Civil, o fogo é o maior registrado no município neste ano e se alastrou depois que um carro foi incendiado nas proximidades da reserva ambiental. O suspeito é o dono do próprio veículo, que teria forjado o roubo do carro para ter acesso ao prêmio da seguradora.

O homem foi preso em flagrante ao tentar registrar o roubo do veículo ontem mesmo, depois que a equipe policial desconfiou da versão contada por ele e investigou o caso.

A polícia descobriu que o suspeito havia comprado um galão de gasolina em Três Rios no dia anterior.

A reserva, que recebe apenas grupos de estudantes e pesquisadores, está fechada para visitas devido à pandemia de covid-19.