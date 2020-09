Imóveis não utilizados pela Sanesul estão sendo leiloados

Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A abriu leilão eletrônico para venda de Imóveis de sua propriedade e que não estão sendo utilizados pela Companhia - (Foto: ACOM/SANESUL)

Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A abriu leilão eletrônico para venda de Imóveis de sua propriedade e que não estão sendo utilizados pela Companhia.

O leilão já está acontecendo e segue até o dia 08 de setembro.

São 32 imóveis localizados nas cidades de Antônio João, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bodoquena, Caarapó, Camapuã, Corumbá, Coxim, Dourados, Inocência, Ladário, Maracaju, Miranda, Paranaíba, Ponta Porã, Três Lagoas e no Distrito de Nova América – MS.

Esses Imóveis não devem ser utilizados pela Companhia, por isso optou-se pela venda. O objetivo é diminuir as áreas não utilizadas e investir em projetos futuros, bem como arrecadar fundos para esses investimentos em ações de melhorias nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos municípios operados.

Outro ponto importante é a diminuição de custos com manutenção e pagamento de impostos destas áreas.

O Leilão segue até dia 08 de setembro de 2020 no endereço eletrônico abaixo (veja neste link as áreas):

Os interessados poderão obter informações e o edital completo junto a equipe do Leiloeiro Oficial Pierre Adri, na Rua Antônio Maria Coelho, nº 1.149, Centro – Campo Grande/MS – Telefone: (67) 3044-2750 / 0800 605 2750 – e-mail: contato@canaldeleiloes.com. No site www.canaldeleiloes.com poderão ser ofertados lances, após aprovação do cadastro e habitação para o leilão conforme instruções no site.