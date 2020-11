II Ciclo de Capacitação e Atualização em Educação Física traz mais nove cursos

O II Ciclo de Capacitação e Atualização em Educação Física: Desenvolvimento Profissional Docente vai trazer, a partir de terça-feira (17.11), mais nove cursos on-line. O segundo bloco da série, promovida pela Unidade Pedagógica e de Formação (UPF) da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), dará ênfase ao treinamento desportivo, com conteúdo teórico-prático. Os cursos seguem até 15 de dezembro.

A programação objetiva qualificar acadêmicos e profissionais de Educação Física, e gestores esportivos de forma virtual durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). As transmissões ao vivo, sempre às terças e sextas-feiras, às 9 horas, vão ocorrer no canal oficial da Fundesporte no YouTube.

De acordo com o gerente da UPF/Fundesporte, Domingos Sávio da Costa, as capacitações focarão no treinamento de rendimento de esportes convencionais, com detalhamento de fundamentos, características de cada modalidade e sugestões de programas de treinos técnicos, físicos e táticos. Além disso, os cursos vão tratar sobre fisiologia do exercício, psicologia do esporte, periodização de treino e gestão esportiva de esporte e lazer.

Inscrição

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no Portal de Cursos de Capacitação da Fundesporte. Os interessados só poderão se inscrever no bloco de treinamento desportivo com os nove cursos. Ao término do II Ciclo de Capacitação, serão emitidos certificados com carga horária total de 20 horas.

As vagas são limitadas e não haverá inscrição individual por curso. Para mais informações e esclarecimento de dúvidas, entre em contato pelo telefone (67) 3323-7225 ou adicione este número e mande uma mensagem pelo WhatsApp.

Confira a programação completa de cursos:

17 de novembro (terça-feira) – 9 horas

Tema: Estratégia para o desenvolvimento da psicologia no treinamento

Palestrantes: Antonio José Angelo Motti e José Ricardo Nunes

Moderadora: Fabiane Macedo

20 de novembro (sexta-feira) – 9 horas

Tema: Estratégia para o desenvolvimento da fisiologia no treinamento

Palestrantes: Alessandro Zagatto e Daniel Boullosa

Moderador: Murilo Freitas

24 de novembro (terça-feira) – 9 horas

Tema: Estratégia para o desenvolvimento da periodização no treinamento

Palestrantes: Paulo Braga e Gabriel Brisola

Moderador: Vágno de Souza Dias

27 de novembro (sexta-feira) – 9 horas

Tema: Estratégia para o desenvolvimento do treinamento físico em modalidades individuais

Palestrantes: Erika Alves Morel e Ramon Ovando

Moderador: Rodrigo Barbosa de Miranda

1 de dezembro (terça-feira) – 9 horas

Tema: Estratégia para o desenvolvimento do treinamento físico em modalidades coletivas

Palestrantes: Geovany Bisol e Pablo Salomão

Moderador: Ronaldo Monteiro

4 de dezembro (sexta-feira) – 9 horas

Tema: Estratégia para o desenvolvimento do tênis de mesa

Palestrante: Mário Márcio Soken

Moderador: Bruno Tamaciro

8 de dezembro (terça-feira) – 9 horas

Tema: Gestão e políticas em esporte e lazer

Palestrantes: Paulo Ricardo Nuñez e Silvio Lobo Filho

Moderador: Fernando Quadros

11 de dezembro (sexta-feira) – 9 horas

Tema: Estratégia para o desenvolvimento do xadrez

Palestrantes: Angelo de Souza e Marcel Ortiz

Moderador: Marcelo Simões

15 de dezembro (terça-feira) – 9 horas

Tema: Estratégia para o desenvolvimento do ciclismo

Palestrantes: Brunno Elias Ferreira e Fernando Fermino

Moderador: Paulo Ricardo Nuñez

Texto e foto: Lucas Castro , Fundesporte