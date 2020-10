IEL oferece "Training Leaders 2020" totalmente online

Com tema "O DNA da Transformação", que já foi um sucesso de participantes nas edições de 2018 e em 2019 - (Foto: Divulgação/ IEL)

Devido à pandemia mundial da Covid-19, o Instituto Euvaldo Lodi (IEL) está ofertando totalmente online o “Workshop Training Leaders”, a capacitação tem como objetivo estimular a aplicação prática de comportamentos de liderança.

Com tema “O DNA da Transformação”, que já foi um sucesso de participantes nas edições de 2018 e em 2019, foi toda reformulada para a edição 2020, que será realizada de forma totalmente digital e abordará temas como trabalho remoto, inteligência emocional e autoconhecimento como ferramenta para uma gestão eficaz.

Segundo a coordenadora de desenvolvimento de carreira do IEL, Rosângela Ramos, ao todo serão três encontros, o primeiro, intitulado “Trabalho Remoto Desafios e Oportunidades”, ocorrerá no próximo dia 29 de outubro, enquanto o segundo terá o título de “Inteligência Emocional” e será realizado no dia 18 de novembro. O terceiro e último é o intitulado “Autoconhecimento como Ferramenta para uma Gestão Eficaz” e será realizado no dia 10 de dezembro, completou.

As inscrições podem ser feitas pelo telefone (67) 99238-2352 ou pelo link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs_EYrWb139RoB8xN94aTJmZ3GjI28tcJZ_2omM-XMwW89-g/viewform

O workshop será ministrado pela Master Coach Mariluce Lemos Gutten Ribeiro, que também é mestre em administração e especialista em gestão de pessoas por competência, e pela business Coach Fabiula Lisowski.

Segundo Rosângel, ferramentas de coaching permitem aos participantes fazer autoavaliação e criar suas próprias estratégias para desenvolver especificamente os aspectos de que precisam. “Desta forma, os resultados serão mais efetivos, pois o coaching apoia significativamente o processo de mudança comportamental e alavanca a entrega, focando nas soluções e colocando o indivíduo como protagonista do processo”, finalizou.

