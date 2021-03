IDAMS concede Moção de Reconhecimento a Ministério Público Estadual por combate à pandemia

O Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Magno Benites de Lacerda e o presidente da IDAMS, João Paulo Lacerda da Silva - (Foto: Divulgação)

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul foi homenageado, na última quinta-feira (4), pela diretoria do IDAMS (Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul).

A Moção de Reconhecimento foi entregue pelo presidente da entidade, João Paulo Lacerda da Silva, ao procurador-geral de Justiça, Alexandre Magno Benites de Lacerda, em consideração ao trabalho realizado e às ações contínuas que visam à prevenção e ao enfrentamento da covid-19 no Estado de Mato Grosso do Sul.

João Paulo Lacerda destacou a atuação do Parquet Estadual neste período de pandemia, que completou 1 ano no país, elogiando os esforços dos promotores de justiça de todas as comarcas que estão enfrentando a situação provocada pelo novo coronavírus de forma uníssona, dialogando com os gestores e respeitando a vida das pessoas: “O Ministério Público Estadual demonstrou absoluto compromisso com a sociedade sul-mato-grossense. Tenho recebido muitos elogios e reconhecimento do envolvimento de todos os Promotores de Justiça imbuídos do combate à doença”.

Na ocasião, a promotora de Justiça Ana Cristina Carneiro Dias, Coordenadora da Força-Tarefa criada no âmbito do MPMS para o enfrentamento da pandemia da Covid-19, recebeu uma homenagem do presidente do IDAMS, em nome de todos os promotores de Justiça que atuam na Capital e no interior do Estado, realizando estratégias e medidas para combater a doença e minimizar os impactos causados por ela.

“Esta homenagem que recebemos hoje é dada a todos os promotores de Justiça, de todas as áreas, que foram e estão sendo impactadas pela pandemia. Os promotores são os verdadeiros autores nessa tarefa difícil, mas com união, compromisso e respeito à vida das pessoas, conseguiremos solucionar este problema que assola o País”, destacou a promotora de Justiça.