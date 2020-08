IBGE: município de São Paulo alcança 12,325 milhões de habitantes em 1º de julho

Em todo o Brasil, a população alcançou 211,756 milhões de habitantes em 1º de julho - (Foto: Felipe Rau/Estadão)

O município de São Paulo manteve-se como o mais populoso do Brasil, com 12,325 milhões de habitantes no último dia 1º de julho, segundo a Projeção da População, divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No ranking de municípios mais populosos, o segundo lugar é ocupado pelo Rio de Janeiro, com 6,748 milhões de habitantes, seguido por Brasília (3,055 milhões) e Salvador (2,887 milhões).

Os 17 municípios brasileiros com mais habitantes - mais de 1 milhão de pessoas - concentram 46,4 milhões de pessoas, o equivalente a 21,9% da população brasileira.

Em todo o Brasil, a população alcançou 211,756 milhões de habitantes em 1º de julho, com uma taxa de crescimento populacional de 0,77% em relação ao mesmo período de 2019. Até a manhã desta quinta-feira, 27 de agosto, a população brasileira já subiu a 211,967 milhões de habitantes, calcula o portal de Projeções e Estimativas da População mantido pelo IBGE.

As estimativas populacionais referentes a 1º de julho são divulgadas anualmente pelo IBGE em cumprimento à legislação vigente. As informações são usadas pelo Tribunal de Contas da União no cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios, além de servirem como referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos.

Entre os 5.570 municípios brasileiros, Serra da Saudade (MG) era o que tinha a menor população em 1º de julho, 776 habitantes. O município de Borá (SP) contabilizou 838 habitantes, e Araguainha (MT) totalizou apenas 946 habitantes.