Hospital de campanha do Ibirapuera encerra atividades no dia 30 de setembro

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou o encerramento das atividades do Hospital de Campanha do Ibirapuera a partir do dia 30 de setembro. O hospital tem cerca de 240 leitos de enfermaria destinados ao tratamento de pacientes da covid-19.

O Estado passa por uma redução na velocidade de avanço da doença, medido pelo número de casos, óbitos e internações. Segundo boletim do governo estadual, a ocupação dos leitos de enfermaria no município de São Paulo é de 45,5%. Nos últimos sete dias houve uma redução de 12,1% no número de novas internações na capital em comparação com os sete dias anteriores.

Segundo Doria, os equipamentos do hospital serão doados a entidades assistenciais e órgãos da saúde pública do Estado. Dos que foram implementados para tratamento de pacientes da covid-19, este hospital de campanha é o último ainda em funcionamento.