Hong Kong anuncia pacote fiscal de US$ 15,4 bilhões para incentivar economia

O governo de Hong Kong anunciou um pacote fiscal de US$ 15,4 bilhões para fomentar a recuperação da atividade em 2021, após uma recessão no ano passado. As medidas anunciadas nesta quarta-feira incluem renúncias fiscais, empréstimos a desempregados e vouchers de consumo.

O ministro da Fazenda de Hong Kong, Paul Chan, disse que o pacote visa a estabilização da economia. Ele previu crescimento de 3,5% a 5,5% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2021, após uma contração de 6,1% em 2020.

Desempregados residentes em Hong Kong terão acesso a empréstimos de até US$ 10,3 mil, com um ano de carência e juros de 1%. Os vouchers de US$ 645 também serão distribuídos a moradores para incentivar o consumo.