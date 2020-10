Homem que tacava fogo em área de preservação da Capital é autuado

Ele foi autuado pelo crime de incêndio, infração ao disposto no artigo 250 do Código Penal - (Foto: Divulgação)

Um homem, 58, foi autuado na tarde de ontem (6) por estar ateando fogo em uma área de preservação, em Campo Grande.

Durante ações repressivas desenvolvidas no sentido de combater crimes ambientais na Capital o homem foi flagrando no momento que executava queimada na área de preservação permanente (APP) do Córrego Formiga, localizada na avenida Zila Corrêa Machado, região do bairro Dom Antônio Barbosa, próximo ao acesso para a MS 455 (conhecida como Estrada da Gameleira).

O fogo causou prejuízo ao meio ambiente, expôs os moradores, pois havia o risco da queimada se propagar por toda a extensão da mata, destruindo-a por completo, e também de atingir algumas chácaras próximas.

Ele foi autuado pelo crime de incêndio, infração ao disposto no artigo 250 do Código Penal, cuja pena máxima supera 4 anos de reclusão, o que inviabilizou o arbitramento de fiança pelo delegado de polícia, acarretando o recolhimento do autuado ao cárcere, até eventual concessão de liberdade provisória pelo juiz competente.