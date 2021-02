Hoje é Dia: Mamonas Assassinas e Open Data Day são destaques da semana

No dia 2, a morte dos cinco integrantes do grupo Mamonas Assassinas completa 25 anos - (Foto: Reprodução/Facebook Mamonas Assassinas/Direitos Reservados)

A semana da “virada” entre os meses de fevereiro e março de 2021 é marcada por episódios tristes, aniversários e celebrações.

Confira a lista de datas aqui

Confira todas as efemérides de fevereiro de 2021 aqui

No dia 2, a morte dos cinco integrantes do grupo Mamonas Assassinas completa 25 anos. Em 1996, um acidente aéreo culminou na morte de nove tripulantes de um avião de pequeno porte. Na época, a jornalista Alda Almeida gravou uma crônica sobre a tragédia. Em 2016, o quadro O Rádio Faz História, do programa Todas as Vozes, exibiu a homenagem mais uma vez. No mesmo ano, o Repórter Brasil relembrou o episódio:

A semana também é marcada por nascimentos. No dia 5, o nascimento da filósofa Rosa de Luxemburgo completa 150 anos. No dia anterior (4), o jogador de futebol Dadá Maravilha completa 75 anos. Dadá já foi entrevistado algumas vezes por veículos da EBC (confira aqui e aqui) e teve um episódio (o de corte na Copa do Mundo de 1970) relembrado no quadro O Rádio Faz História.

Datas marcantes da história também são rememoradas nos próximos dias. No dia 28 de fevereiro, o fim da Guerra do Golfo completa 30 anos. Já no dia 6 de março, é celebrado o Open Data Day. Na data, grupos debatem o ato de acessar, utilizar, modificar e compartilhar dados e demonstram a importância de se ter dados abertos disponibilizados por governos.

Lista semanal com datas, fatos históricos e feriados (28 de fevereiro a 6 de março de 2021)