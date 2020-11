Hoje é Dia: combate ao diabetes e Dia da Gentileza marcam a semana

O dia 14 de novembro é o Dia mundial de Combate ao Diabetes - (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

A semana entre os dias 8 e 14 de novembro de 2020 é marcada por datas que ajudam a conscientizar as pessoas sobre diferentes assuntos. O dia 14 de novembro é o Dia mundial de Combate ao Diabetes. A data, criada para homenagear Fraderick Banting (um dos descobridores da insulina), ajuda na conscientização da importância de como se prevenir da doença. Em matéria de 2019, da Radioagência Nacional falou sobre o diabetes:

Clique aqui para visualizar a tabela com as datas da semana.

O dia anterior, 13, é conhecido como o Dia da Gentileza. A data relembra a realização da 1ª Conferência Mundial do Movimento da Bondade, realizada em 1998, e tem como objetivo conscientizar as pessoas da importância da cordialidade com o próximo. Este áudio de 2019 da Radioagência Nacional mostra que pequenos gestos gentis podem fazer a diferença em nossas vidas.

Acesse a tabela com as datas de novembro (Fonte: Acervo da EBC)

Música e artes visuais

No campo cultural, a semana é marcada pelo Dia Mundial do Hip Hop (dia 12). No mesmo dia, o nascimento do instrumentista Levino da Conceição completa 125 anos e o nascimento do escultor Auguste Rodin completa 180 anos. No áudio abaixo, você escuta um especial sobre Rodin, feita em 2014.

Angola e Cabo Frio

No dia 11, a proclamação da Independência de Angola (país lusófono na África) completa 45 anos. Já no dia 13, a cidade de Cabo Frio (no Rio de Janeiro) completa 405 anos. Em agosto deste ano, o programa Meu Pedaço do Brasil, da TV Brasil, falou sobre cidade litorânea.

Lista semanal com datas, fatos históricos e feriados (8 a 14 de novembro de 2020)