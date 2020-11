Hoje é dia: República e Consciência Negra são destaques da semana

A semana entre os dias 15 e 21 de novembro é marcada pelo Dia Nacional da Consciência Negra, data que relembra a resistência do último dos líderes do Quilombo dos Palmares no Brasil. Zumbi foi executado em 20 de novembro de 1695 pelas forças do bandeirante português Domingos Jorge Velho. Já o início da semana, 15, destaca a queda da monarquia brasileira um ano após o fim da escravidão. O feriado nacional da Proclamação da República, neste ano, cai no domingo.

Sai Monarquia, entra a República

A monarquia no Brasil durou desde antes da chegada da frota de Pedro Alvares Cabral, em 1500, até o dia 15 de novembro de 1889, quando se proclamou a República Brasileira. O então imperador Dom Pedro II foi destituído e exilado para o país de origem de seus antepassados.

Também chamado de golpe de Estado político-militar, a proclamação foi feita na Praça da Aclimação no Rio de Janeiro por um grupo de militares do exército brasileiro, liderados pelo marechal Manuel Deodoro da Fonseca, que assumiu o poder no país, instituindo um governo provisório republicano. O dia é Feriado Nacional desde 1949 e, neste ano, cai no domingo. Saiba mais na reportagem da TV Brasil produzida em 2019:

Dia do Banheiro, da Bandeira e mais

A astronomia e outras ciências se valem até hoje das três leis da mecânica celeste criada pelo alemão Johannes Kepler há mais de três séculos. O cientista morreu em 15 de novembro de 1630. A semana segue com outros acontecimentos que relembram eventos como a criação da Organização das Nações Unidas (ONU) e do Dia Internacional do Patrimônio Cultural.

O dia 19 de novembro é Dia Mundial do Banheiro desde 2001. À primeira vista, parece uma data engraçada, mas essa efeméride foi criada para conscientizar a importância das condições sanitárias na qualidade de vida das pessoas e melhorar a higiene e os serviços de saneamento pelo mundo. Conforme dados da Unicef publicados pela Agência Brasil, 40% da população mundial, ou 3 bilhões de pessoas, não têm lavatório com água e sabão em casa e quase três quartos das pessoas nos países menos desenvolvidos não têm instalações básicas para lavar as mãos em casa.

No Brasil, a Organização dos Advogados do Brasil (OAB) completa 90 anos de existência no dia 18. O calendário também traz o dia da Bandeira e do Conselho Tutelar. Há destaque para os nascimentos de dois expoentes da escrita brasileira. Primeiro, Rachel de Queiroz, primeira mulher a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, nascida em 17 de novembro de 1910. A outra personalidade é o paraibano Leandro Gomes de Barros, que nasceu no dia 19 de novembro de 1865. O poeta é considerado o primeiro escritor brasileiro de literatura de Cordel, tendo escrito cerca de 240 obras. Em sua homenagem, criou-se o dia Dia Nacional do Cordelista no dia 19 d enovembro.

